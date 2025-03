Software de análise de marketing - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de análise de marketing compreende ferramentas e processos que capacitam as organizações a avaliar e supervisionar suas iniciativas de marketing medindo o desempenho. Em essência, essas soluções simplificam e aprimoram as estratégias e atividades de marketing de uma empresa. Ao aproveitar o software de análise de marketing, as empresas podem elevar o retorno sobre o investimento (ROI) por meio da identificação de métodos de marketing eficazes, permitindo ajustes nas campanhas para maximizar conversões e vendas. Este tipo de software considera os esforços de marketing em diversos canais e públicos-alvo, abrangendo email marketing, mídia social, publicidade digital e análise da web. Normalmente disponível como uma solução independente, o software de análise de marketing integra dados de campanha por meio de conexões com a pilha de tecnologia de marketing de uma empresa, incluindo software de automação de marketing, software de CRM, software de publicidade digital e software de análise digital. No entanto, algumas plataformas de marketing multifuncionais, como certos produtos de automação de marketing, vêm equipadas com recursos de relatórios integrados.