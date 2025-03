Cervinodata

cervinodata.com

O Cervino Marketing acredita que profissionais de marketing e agências podem melhorar drasticamente seus resultados depois de combinarem seu sentimento de intestino com os números certos. O Cervinodata facilita a apresentação dos dados de desempenho da sua campanha no Klipfolio, no Google Data Studio e em outros. Plano gratuito disponível. Com as agências on -line do Cervinodata e as equipes on -line economizam até um dia por semana na preparação e relatórios de dados. O Cervinodata reúne todos os seus dados de desempenho de publicidade + Google Analytics em um banco de dados central e o mantém atualizado. Cervinodata promete: 1. Não há mais interrupções inesperadas da entrega de dados. Não há mais dados incompletos 2. Tempo de resposta mais rápido e resolução de problemas no mercado 3. Muito fácil de usar recursos avançados As equipes se mudam para Cervinodata por três razões: 1. Mova das folhas do Google para um banco de dados central >> para volumes maiores, >> Para mais controle de dados >> Para obter mais informações entre clientes, plataforma de anúncios e país/marca >> Para obter mais informações sobre o desempenho da campanha entre plataformas versus orçamento e metas 2. Pague menos >> As equipes passam de uma taxa com base em uma porcentagem de anúncios gastos a uma taxa com base no número de contas sincronizadas 3. Obtenha melhor serviço e qualidade >> As equipes exigem excelente suporte ao cliente. Cervinodata oferece excelente suporte ao cliente e tempos de resposta super rápidos. >> As equipes precisam de dados precisos e completos. Seu motor cervinodata é construído para isso.