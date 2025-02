Software de inteligência de contas de marketing - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Act-On

act-on.com

A Act-On Software fornece soluções que capacitam os profissionais de marketing a engajar as metas de marketing em cada etapa do ciclo de vida do cliente. Act-On torna os dados do cliente acionáveis ​​para que os profissionais de marketing possam sonhar grande e criar programas de automação de marketing inteligentes e eficazes para expandir seus negócios e gerar maior valor de vida útil do cliente – tudo com o menor tempo de obtenção de valor. Obtenha uma demonstração: https://act-on.com/demo/ Act-On capacita os profissionais de marketing a: • Crescer e expandir seus negócios em escala por meio da geração de demanda B2B, vendas e transações B2C e recursos de marketing do cliente. Orquestre e otimize toda a jornada do cliente — desde a conscientização até a defesa — criando um envolvimento contínuo e personalizado que transforma visitantes em clientes potenciais, clientes potenciais em leads qualificados e leads qualificados em clientes vitalícios. • Ofereça experiências de marca excepcionais durante todo o ciclo de vida do cliente, automatizando as jornadas de compra, personalizando comunicações e campanhas e melhorando a afinidade e a fidelidade à marca. Aproveite os recursos automatizados do Act-On para atrair novos clientes potenciais, envolver seus contatos e orientar os clientes potenciais para decisões de compra mais frequentes e lucrativas. • Impulsionar a adoção mensurável de produtos e a retenção de clientes por meio da execução de programas abrangentes de integração e treinamento, estratégias de adoção de produtos e retenção de clientes e promoções de novos produtos e serviços. De novos contatos a parceiros leais, você pode usar o Act-On para envolver seu público, transformá-los em embaixadores da marca e fazer com que voltem sempre. Com relatórios e análises interativos e dinâmicos para avaliar, mostrar e melhorar o desempenho, a plataforma Act-On foi projetada para fornecer valor de marketing de crescimento para empresas e profissionais de marketing de qualquer tamanho, formato, localização e escala. Os recursos da plataforma incluem: • Jornadas de compra automatizadas e adaptáveis ​​• Integrações profundas com os principais sistemas de CRM e webconferência • Acompanhamento do envolvimento do visitante do site e relatórios de intenções • Pontuação, segmentação e incentivo dinâmicos de leads • Escuta, prospecção, publicação e defesa de mídias sociais • Fácil -para criar formulários web, landing pages e modelos de e-mail • E-mail transacional e acionado por eventos • Preços ativos baseados em contato para faturamento de uso real Nós recebemos marketing. Nós entendemos seus desafios. E estamos aqui para ajudá-lo a se destacar com cada cliente e cada campanha.