Software de Inteligência de Mercado - Aplicativos mais populares - Uzbequistão

Hermix

hermix.com

Hermix é a primeira plataforma de análise de mercado para vendas no setor público. Ajudamos empresas a conquistar contratos públicos, com acompanhamento de licitações e inteligência de mercado. O big data já é fortemente utilizado no varejo, no consumidor e no B2C/B2B. Com o Hermix, análises modernas também estão disponíveis para B2G – Business-to-government. Trazemos o B2G para o século XXI. Apoiamos vendas, licitações e pré-vendas diárias: • Monitoramento de propostas, notificações por e-mail. • Qualificação de oportunidades: orçamentos, concorrência, lacunas. • Inteligência de mercado profunda: onde está o dinheiro, quem compra e vende, o quê, quando, onde, como. Ajudamos você a expandir seus negócios em um mercado incrível, enorme e estável: o setor público. • O sector público representa 53% do PIB da UE. • Os concursos públicos representam 14% do PIB: 2 biliões de euros na UE, 14 biliões em todo o mundo. www.hermix.com oferece: • Análise detalhada do mercado B2G, segmentação e previsão usando gráficos governamentais. • Compreender o mercado: oportunidades futuras, parcerias. • Dados e infográficos acionáveis. • Drill-down e drill-up. • Observação inteligente do mercado. Benefícios imediatos: Custo: atualize sua equipe desde a entrada até a análise de dados. Eficiência, foco. Aumentar as taxas de sucesso das propostas para 60-70%. Qualidade de entrega: escolha a melhor tecnologia e parceiros. Vendas sustentáveis ​​e repetíveis. Somos uma equipe de especialistas com experiência significativa em TI, IA/ML, big data, tecnologia profunda, desenvolvimento de produtos, compras públicas e governança. Estamos apaixonados. Nós nos esforçamos para fazer a diferença. Comprometemo-nos a apoiar o seu negócio e as suas necessidades diárias com a Hermix e a fornecer um serviço relevante e personalizado. Fale conosco em nosso chat no aplicativo, telefone, e-mail ou WhatsApp. Conecte-se a nós no LinkedIn. Damos sentido aos dados de vendas do setor público.