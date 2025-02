Software de Inteligência de Mercado - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Qualtrics

qualtrics.com

Usado por mais de 13.000 marcas e 75% das empresas Fortune 500, o Qualtrics CoreXM é a plataforma multifuncional mais confiável, inteligente e escalável para gerenciamento de experiência. Qualtrics CoreXM é a ferramenta de pesquisa fundamental para criar, lançar e analisar pesquisas de opinião. Com o CoreXM, você pode trazer operações isoladas ou terceirizadas em uma plataforma holística de ponta a ponta para todos os insights que deseja coletar e agir. Apresentando recursos e soluções para todos os departamentos, o CoreXM ajuda você a alcançar seu público onde quer que ele esteja, garantindo que você obtenha insights com mais rapidez do que nunca. Você pode até criar seus próprios projetos ou usar projetos elaborados por especialistas da Qualtrics — para marca, insights de clientes, pesquisa de produtos ou experiência de funcionários — para poder agir onde for mais necessário. Com o Qualtrics CoreXM, você permite que todos capturem, analisem e compartilhem insights acionáveis ​​e os usem para identificar ou melhorar produtos, serviços e experiências existentes. Chegou a hora de aumentar a eficiência dos dados de sua experiência com a solução mais flexível do mundo para pesquisas e feedback modernos. 1) Concentre-se nos resultados certos Capacite cada decisão com insights preditivos e recomendações baseadas em IA para tomar as ações certas e melhorar as experiências. Isso inclui análise de texto orientada por IA para compreender feedback aberto em grande escala, relatórios para cada parte interessada e muito mais. 2) Pesquisa sofisticada simplificada Crie, personalize e modifique qualquer projeto de pesquisa em minutos com uma interface de apontar e clicar, metodologias apoiadas por doutorado e uma biblioteca robusta de mais de 100 tipos de perguntas e modelos projetados por cientistas de pesquisa. Tudo pronto para uso, sem necessidade de codificação, nunca. 3) Aumente a velocidade e a agilidade Amplie o acesso para obter insights de experiência em toda a organização com soluções, fluxos de trabalho e colaboração fáceis criados especificamente. Acrescente a isso uma plataforma flexível com integrações incomparáveis ​​aos sistemas que sua organização já utiliza. 4) Economize tempo e dinheiro Padronize sua pesquisa em uma única plataforma para construir um sistema abrangente de registro para todos os dados de seus entrevistados. Torne-se um especialista em pesquisa com IA que faz o trabalho pesado para você, oferecendo recomendações para melhorar a qualidade e a compatibilidade da pesquisa. 5) Consolidar e agilizar a pesquisa Por meio de um sistema unificado que conecta e centraliza a capacidade de todos de ouvir, compreender e agir de acordo com o feedback e experimentar oportunidades, aprofundar os dados, projetar experiências pessoais em escala e aumentar drasticamente a eficiência da pesquisa. 6) Reduza a exposição ao risco Apresentando segurança, conformidade e funcionalidade de governança imbatíveis de nível empresarial, o Qualtrics CoreXM é certificado por GDPR, HITRUST, ISO 27001 e compatível com FedRAMP. 7) Expanda sua largura de banda com especialistas sob demanda Faça com que seus dados trabalhem mais para você. Conte com nossos serviços de pesquisa e rede de parceiros para suporte com design, análise, relatórios e obtenção de entrevistados. Além disso, graças a um modelo de engajamento totalmente flexível, use-nos o quanto precisar. Principais recursos do produto Qualtrics CoreXM - Modelos projetados por especialistas - Construtor de pesquisas de arrastar e soltar - Soluções XM automatizadas - Temas de pesquisa personalizáveis - Ferramentas completas de colaboração - Lógica de pesquisa avançada - Gerenciamento de cotas - Metodologia integrada baseada em IA e análise de qualidade de perguntas (ExpertReview) - Análise e inteligência baseadas em IA (Stats iQ e Text iQ) - Tabelas cruzadas - Acesso API REST para integração do sistema - Distribuição de SMS - Compatível com WCAG 2.0 - Suporte por e-mail e chat