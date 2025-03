Bing Maps

bing.com

Mapeie vários locais, obtenha rotas de transporte público/caminhada/dirigindo, visualize condições de tráfego ao vivo, planeje viagens, visualize imagens de satélite, aéreas e de rua. Bing Maps (anteriormente Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local e MSN Virtual Earth) é um serviço de mapeamento da web fornecido como parte do conjunto de mecanismos de pesquisa Bing da Microsoft e desenvolvido pela estrutura da plataforma Bing Maps que também oferece suporte ao Bing Maps para APIs empresariais e APIs do Azure Maps. Desde 2020, os dados do mapa são fornecidos pela TomTom, OpenStreetMap e outros.