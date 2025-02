Serviços de mapas - Aplicativos mais populares - Timor-Leste

Google Maps

O Google Maps é um serviço de mapeamento da web desenvolvido pelo Google. Oferece imagens de satélite, fotografia aérea, mapas de rua, vistas panorâmicas interativas de 360 ​​° de ruas (vista da rua), condições de tráfego em tempo real e planejamento de rotas para viajar a pé, carro, bicicleta e ar (na versão beta) ou transporte público . Em 2020, o Google Maps foi usado por mais de 1 bilhão de pessoas todos os meses. Os mapas do Google começaram como um programa de desktop C ++ em onde 2 tecnologias. Em outubro de 2004, a empresa foi adquirida pelo Google, que a converteu em um aplicativo da web. Após aquisições adicionais de uma empresa de visualização de dados geoespaciais e um analisador de tráfego em tempo real, o Google Maps foi lançado em fevereiro de 2005. O front end do serviço utiliza JavaScript, XML e Ajax. O Google Maps oferece uma API que permite que os mapas sejam incorporados em sites de terceiros e oferece um localizador para empresas e outras organizações em vários países ao redor do mundo. O Google Map Maker permitiu que os usuários expandissem e atualizassem colaborativamente o mapeamento do serviço em todo o mundo, mas foram descontinuados a partir de março de 2017. No entanto, as contribuições de crowdsourcing para o Google Maps não foram descontinuadas, pois a empresa anunciou que esses recursos seriam transferidos para o programa Guias Locais do Google. A vista de satélite é uma visão "de cima para baixo" ou pista de pássaro; A maioria das imagens de alta resolução das cidades é a fotografia aérea retirada de aeronaves que voam de 800 a 1.500 pés (240 a 460 m), enquanto a maioria das outras imagens é de satélites. Muitas das imagens de satélite disponíveis não têm mais de três anos e são atualizadas regularmente. O Google Maps usou uma variante da projeção Mercator e, portanto, não pôde mostrar com precisão áreas ao redor dos pólos. Em agosto de 2018, a versão para desktop do Google Maps foi atualizada para mostrar um globo 3D. Ainda é possível voltar ao mapa 2D nas configurações. O Google Maps para dispositivos Android e iOS foi lançado em setembro de 2008 e apresenta a navegação GPS Turn-By-turn, juntamente com recursos dedicados de assistência ao estacionamento. Em agosto de 2013, estava determinado a ser o aplicativo mais popular do mundo para smartphones, com mais de 54% dos proprietários globais de smartphones usando pelo menos uma vez. Em 2012, o Google relatou ter mais de 7.100 funcionários e empreiteiros trabalhando diretamente no mapeamento. Em maio de 2017 , o aplicativo relatou ter 2 bilhões de usuários no Android, juntamente com vários outros serviços do Google, incluindo YouTube, Chrome, Gmail, Search e Google Play, o Google Maps atingiu mais de 1 bilhão de usuários mensais.