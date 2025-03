Convesio

Convesio não é apenas mais um provedor de hospedagem. Nossa infraestrutura foi projetada desde o início para hospedar sites WordPress escaláveis ​​e de alto desempenho. Simples, acessível e poderoso, o Convesio facilita muito as configurações complexas de servidores. Você pode implantar um site WordPress com balanceadores de carga, cluster de banco de dados e sistema de arquivos redundante em menos de um minuto! Domínios e SSL's Adicionar seu domínio é simples com Convesio. Basta adicioná-lo ao painel do site e escolher qual versão é o domínio principal. Se você deseja maximizar suas classificações de pesquisa e garantir que seus visitantes saibam que suas informações estão seguras e protegidas, você precisa de um SSL. Fornecimento de SSL da Convesio usando LetsEncrypt em menos de 1 minuto e renovação automática antes da expiração. Backups automatizados O Convesio facilita o backup, a clonagem ou a restauração do seu site. Você pode configurar políticas avançadas de backup e retenção para determinar com que frequência você faz backups e por quanto tempo os mantém. Tudo com apenas alguns cliques. DB, PHP, FTP e muito mais Convesio oferece todas as configurações básicas que você esperaria de um host WordPress, incluindo SFTP, PhpMyAdmin, versões de PHP e muito mais. Cache rápido sem necessidade de plugin. Realmente! O cache Convesio é totalmente personalizado e projetado desde o início para WordPress. Nenhum plug-in necessário e 100% integrado à plataforma. Gerencie configurações estáticas e dinâmicas de tempo de vida e use expressões regulares para controlar o cache no nível da página. Acesso ao banco de dados com phpMyAdmin Acesse seu banco de dados com ferramentas padrão como phpMyAdmin. Execute importações, exportações, consultas SQL e muito mais. Cada banco de dados é executado em um cluster MySQL Percona que pode ser compartilhado ou privado.