Provedores de hospedagem gerenciada - Aplicativos mais populares - Suécia

Kinsta

kinsta.com

Potencialize seus projetos web com Kinsta. A hospedagem mais rápida e confiável para sites WordPress, aplicativos, bancos de dados e sites estáticos. Com a confiança de mais de 120.000 usuários, desde pequenas empresas até Fortune 500. Nossos sites são construídos nos servidores mais rápidos do Google Cloud Platform em uma rede de nível Premium com mais de 36 data centers. Além disso, obtenha segurança robusta do site com integrações da Cloudflare com firewall de nível empresarial, proteção DDoS, tecnologia de contêiner isolado e conformidade total com SOC 2 para sua tranquilidade. E aproveite o suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com um tempo médio de primeira resposta de menos de dois minutos. Tornamos mais fácil para você gerenciar e otimizar seus sites com o painel MyKinsta integrado, Kinsta APM e DevKinsta. Ferramentas gratuitas que simplificam seu fluxo de trabalho para que você possa se concentrar no que é mais importante. Comece em kinsta.com com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.