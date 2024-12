Provedores de hospedagem gerenciada - Aplicativos mais populares - Argélia Mais populares Adicionados recentemente

Os provedores de hospedagem gerenciada alugam servidores de computador que são totalmente gerenciados e mantidos pelo provedor de serviços. Esses serviços visam terceirizar as responsabilidades normalmente realizadas por administradores de servidores locais, como configuração de hardware, instalação de software e manutenção contínua do sistema. A hospedagem gerenciada pode atender tanto servidores virtuais privados (VPS) quanto servidores dedicados. É utilizado principalmente por organizações que buscam evitar o comprometimento do gerenciamento interno de servidores, pois a administração eficaz de servidores exige tempo e conhecimento de TI significativos. Ao optar pela hospedagem gerenciada, as organizações podem redirecionar seus recursos para outras prioridades, concentrando-se exclusivamente no gerenciamento de seus sites hospedados e contas de e-mail. Além disso, os provedores de hospedagem gerenciada geralmente incluem recursos avançados de segurança, backups automatizados e detecção de malware entre suas ofertas. Esses serviços geralmente se cruzam com a hospedagem tradicional de sites, com alguns provedores especializados em hospedagem gerenciada para sistemas de gerenciamento de conteúdo específicos.