Software de provedores de DNS gerenciados - Aplicativos mais populares - Niue

Os provedores de DNS gerenciado aproveitam o poder da computação para lidar com o tráfego da Web dos clientes com eficiência. Esses provedores utilizam recursos agrupados de datacenter para suportar o tráfego em vários sites, aplicativos e redes de clientes. Os usuários podem gerenciar o tráfego DNS por meio de um painel baseado na web ou aplicativo de desktop, habilitando funcionalidades como prevenção de failover, autenticação de visitantes e gerenciamento de dados DNS. Além disso, alguns provedores incorporam recursos de segurança para defesa contra ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS). Além de seus serviços DNS, muitos provedores gerenciados também funcionam como registradores de domínios ou oferecem serviços de registro de domínios. No entanto, os serviços de registro de domínio autônomo normalmente não possuem os recursos avançados de controle de tráfego de rede encontrados em soluções DNS gerenciadas integradas, concentrando-se, em vez disso, em permitir que os usuários reservem domínios de sites.