Software gerenciado de detecção e resposta (MDR) - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

UnderDefense

underdefense.com

Plataforma de automação de segurança e conformidade para proteção completa dos negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana. - Monitore e evite ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana - Detecte, responda e corrija - Cumpra a ISO 27001 e SOC 2 - Integre sua pilha de segurança Por que a UnderDefense é seu fornecedor preferido? Integração perfeita com sua pilha de segurança atual Não desperdice tempo e dinheiro em redesenvolvimento ou compra de novas ferramentas de segurança impostas a você por provedores de serviços. Beneficie-se de uma abordagem independente de produto e do menor tempo de retorno. Escolha a tecnologia de segurança e nós faremos com que ela funcione melhor para o seu negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana e caça proativa a ameaças Nosso SOC nunca dorme. Caçamos ameaças 24 horas por dia e notificamos você sobre as medidas de segurança necessárias de forma proativa. Use tickets de ameaças enriquecidos e cronogramas detalhados de incidentes para saber o quê e quando de um ataque e intuir onde e por que o que pode acontecer a seguir. Redução da fadiga de alertas e do esgotamento dos funcionários Economize o tempo da sua equipe desperdiçado em alertas falsos e reduza os riscos. Reduza o ruído de alerta em 80% por meio do ajuste fino de software profissional realizado por nossos especialistas. Permita que seus recursos de segurança interna se concentrem em medidas de segurança proativas e em problemas complexos que somente as pessoas podem resolver. Tornamos a segurança cibernética simples, acessível e consistente. Experimente o UnderDefense MAXI gratuitamente hoje.