Software gerenciado de detecção e resposta (MDR) - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Lockwell

lockwell.co

Lockwell é a maneira mais fácil e econômica de proteger sua pequena empresa contra ameaças cibernéticas. Numa época em que as ameaças cibernéticas se escondem por trás de cada canto digital, as empresas necessitam de uma solução de segurança robusta e integrada que proteja todos os aspectos da sua presença online. Conheça o Lockwell, um pacote abrangente de segurança cibernética meticulosamente projetado para oferecer proteção incomparável em um cenário digital em rápida evolução. Cofre de senha criptografada: No centro de toda estratégia de segurança está a proteção de contas. O cofre de senhas criptografadas de ponta a ponta da Lockwell não é apenas uma solução de armazenamento segura; é uma fortaleza digital. Esteja você importando ou adicionando manualmente detalhes da conta, cada dado é envolto em camadas de criptografia. O 2FA integrado garante uma camada adicional de segurança, enquanto os campos personalizados permitem o armazenamento de dados personalizado. Além disso, o recurso integrado de colaboração em equipe garante que contas de trabalho e dados confidenciais da empresa possam ser compartilhados de maneira contínua e segura entre os membros da equipe. Proteção de dispositivos com antimalware: No mundo de hoje, as ameaças de malware evoluem diariamente. A ferramenta antimalware de última geração da Lockwell está sempre vigilante, garantindo que os dispositivos da sua empresa permaneçam imunes a ransomware, vírus e outras entidades maliciosas. A proteção em tempo real significa que, no momento em que um usuário encontra um arquivo potencialmente prejudicial, nosso sistema entra em ação, identificando e neutralizando a ameaça. Os usuários também podem iniciar verificações manuais, garantindo que seus dispositivos permaneçam intactos. VPN para navegação segura: A Internet, vasta e inestimável, também é um reino de ameaças ocultas. Com a VPN da Lockwell, sua equipe pode atravessar com segurança as rodovias digitais. Cada byte de dados é criptografado, garantindo proteção contra redes inseguras, ataques man-in-the-middle e espionagem intrusiva de dados. Seja acessando dados confidenciais da empresa ou apenas navegando, nossa VPN garante uma capa de invisibilidade contra olhares indiscretos. Monitoramento Dark Web 24 horas por dia, 7 dias por semana: O ponto fraco da Internet, a dark web, é um mercado para credenciais comprometidas. O monitoramento 24 horas por dia da Lockwell vasculha esse reino oculto, garantindo que, se seus dados forem encontrados aqui, você será o primeiro a saber. Alertas instantâneos são enviados no momento em que uma possível violação é detectada, permitindo ações corretivas rápidas. Centro de Segurança Automatizado: Talvez a joia da coroa do conjunto da Lockwell, o Centro de Segurança Automatizado, seja uma prova do nosso compromisso com a proteção proativa. Esta entidade autónoma monitoriza constantemente o domínio cibernético, identificando ameaças antes mesmo de se materializarem. Se uma vulnerabilidade for detectada, seja uma senha fraca, presença de malware ou qualquer outra ameaça, alertas instantâneos serão enviados por e-mail e notificações na área de trabalho. Isso garante que sua equipe esteja sempre um passo à frente de possíveis violações. Por que escolher a Lockwell? Automatizado por padrão: as ameaças cibernéticas são identificadas em tempo real, com alertas coordenados garantindo ação imediata. Eficiência de tempo e custos: O monitoramento regular identifica software ou dispositivos não utilizados, traduzindo-se em economias tangíveis de tempo e custos. Operação Autônoma: O Centro de Segurança Automatizado opera de forma independente, integrando-se perfeitamente com todas as ferramentas de segurança, minimizando as necessidades de supervisão. Não é necessária equipe de TI: aproveite o luxo da proteção de alto nível sem a necessidade de uma equipe de TI dedicada ou de treinamento extensivo. Lockwell não é apenas segurança cibernética; é uma promessa: uma promessa de proteção total, integração perfeita e a tranquilidade que toda empresa merece. Quando se trata de defesa contra ataques cibernéticos implacáveis, Lock up. Lockwell.