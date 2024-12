Mais populares Adicionados recentemente Software gerenciado de detecção e resposta (MDR) - Aplicativos mais populares - Espanha

O software gerenciado de detecção e resposta (MDR) oferece às empresas serviços abrangentes de monitoramento e mitigação de segurança. Os provedores de MDR supervisionam ativamente as redes, endpoints e outros ativos de TI de seus clientes, identificando e abordando incidentes de segurança à medida que surgem. Quando uma ameaça é detectada, o provedor de MDR investiga e resolve o problema, eliminando a necessidade de envolvimento direto do cliente. As empresas utilizam serviços de MDR para se protegerem contra ameaças online, sem a necessidade de pessoal de segurança dedicado no local. O MDR compartilha semelhanças com software de resposta a incidentes e detecção e resposta de endpoint, mas aborda esses desafios por meio de um modelo de serviço gerenciado. Essa abordagem reduz a necessidade de envolvimento prático das empresas e oferece segurança aprimorada sem a necessidade de pessoal adicional ou soluções de segurança internas.