Ferramentas de análise de malware - Aplicativos mais populares - Singapura

DOCGuard é uma solução de segurança cibernética de ponta especializada na detecção e análise de documentos maliciosos. Utilizando técnicas avançadas de análise estrutural, o DOCGuard identifica ameaças em documentos do Office, PDFs e outros tipos de arquivos, fornecendo relatórios detalhados para aprimorar as medidas de segurança. Nossa tecnologia inovadora garante detecção rápida com alta precisão, ajudando as organizações a se protegerem contra ameaças cibernéticas em evolução. Integração SMTP inline: O DOCGuard pode ser integrado a sistemas de e-mail para analisar e-mails recebidos e enviados em busca de conteúdo malicioso. Ao adicionar um cabeçalho SMTP adicional com o veredicto do e-mail, o DOCGuard garante que apenas e-mails seguros cheguem aos destinatários, enquanto e-mails suspeitos acionam alertas e são bloqueados, se necessário. Integração BCC: DOCGuard pode usar BCC (Blind Carbon Copy) para analisar e-mails sem interromper o fluxo normal de e-mail. Isto permite o monitoramento contínuo de todos os e-mails, fornecendo uma camada adicional de segurança ao detectar e bloquear conteúdo malicioso antes que ele chegue ao destinatário pretendido. Integração SOAR: As plataformas de orquestração, automação e resposta de segurança (SOAR) podem aproveitar a API do DOCGuard para validar alertas e aprimorar a resposta a incidentes. O DOCGuard pode fornecer análises detalhadas de arquivos suspeitos, ajudando as equipes de segurança a responder de forma mais eficaz às ameaças. Resposta a Incidentes: Durante a análise forense digital e resposta a incidentes (DFIR), o DOCGuard pode ser usado para analisar documentos comprometidos e identificar indicadores de comprometimento (IOCs). Isso ajuda a rastrear a origem de um ataque e a compreender as táticas usadas pelos atores da ameaça. Integração com plataformas de compartilhamento de arquivos: O DOCGuard pode ser integrado a plataformas de compartilhamento de arquivos para garantir que os documentos compartilhados