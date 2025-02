Serviços de tradução automática - Aplicativos mais populares - Togo

Rask.ai

rask.ai

Conheça o Rask AI – uma ferramenta de localização completa que permite que criadores de conteúdo e empresas traduzam seus vídeos para mais de 130 idiomas de forma rápida e eficiente. Com as tecnologias "Text-to-Voice" e "Voice Cloning", eles podem adicionar uma narração de qualidade profissional aos vídeos sem a necessidade de gravar ou contratar um dublador. E agora você pode manter sua própria voz ou tom de narração ao dublar. No início de abril de 2023, Rask AI ganhou o prêmio Produto do Dia no Product Hunt e, nas primeiras semanas, o projeto atingiu a primeira marca de 10.000 registros! A equipe removeu os limites de 20 minutos e 100 MB para usuários com assinatura. Agora os criadores podem dublar vídeos longos para o YouTube ou cursos sem quaisquer restrições. E mais uma coisa excelente: o processo de dublagem é três vezes mais rápido e eficiente! A detecção e tradução de vários alto-falantes é um recurso exclusivo que acreditamos nos diferenciar de outros serviços. A equipe de IA do Rask tem orgulho de ser uma das primeiras a oferecer essa experiência. As ferramentas são totalmente integradas com plataformas de vídeo populares e sites de mídia social como YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter e TikTok. No início de maio, uma equipe adicionará dois ótimos recursos. Você sincronizará os movimentos dos lábios com qualquer áudio. O segundo recurso é o resumo. Ou simplesmente, são Shorts. A IA selecionará os momentos mais marcantes do vídeo e os transformará em alguns dos episódios mais interessantes. A equipe da Rask AI quebra barreiras linguísticas e ajuda criadores de conteúdo e empresas a compartilhar seu conteúdo com diferentes públicos em todo o mundo, aumentando o alcance e impacto potencial de seu conteúdo.