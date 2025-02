Serviços de tradução automática - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby é uma plataforma SaaS de ponta especializada na tradução de ativos de marketing e anúncios de campanha usando tecnologia de IA. A ferramenta permite que as marcas expandam o seu alcance e alcancem novos públicos e mercados em todo o mundo. Com capacidade de tradução para mais de 100 idiomas, a GetGloby garante que as traduções sejam personalizadas de acordo com a voz exclusiva da marca de cada empresa, aproveitando a tecnologia de IA para manter consistência e ressonância. Um dos principais recursos do GetGloby é seu mecanismo de tradução, que combina tradução automática com recursos avançados de transcriação. Esta tecnologia de ponta considera as nuances de diferentes idiomas, mantendo a essência e o tom do conteúdo original. Além disso, a GetGloby garante qualidade ao empregar revisores humanos nativos que trazem seus conhecimentos linguísticos e conhecimentos culturais para garantir precisão e fluência nas traduções. A tecnologia proprietária da GetGloby incorpora inteligência artificial, algoritmos linguísticos complexos e monitoramento de tendências de pesquisa para fornecer transcriações precisas e de alto desempenho. A ferramenta utiliza aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, incluindo GPT, para criar o Jaga, o primeiro mecanismo de tradução desenvolvido para fins de mídia. Ao colmatar lacunas linguísticas e culturais, a GetGloby ajuda as empresas a conectarem-se eficazmente com o seu público-alvo em diferentes línguas e culturas. Seja traduzindo ativos de marketing para sites, vídeos, boletins informativos ou anúncios em plataformas como Google, Bing, LinkedIn e TikTok, a GetGloby oferece um conjunto abrangente de serviços de tradução e personalização para ajudar as marcas a ressoarem perfeitamente com o público global. No geral, GetGloby simplifica o processo de marketing internacional, reduzindo custos e tempo de implementação, ao mesmo tempo que oferece conversões mais qualificadas.