Poket é um premiado software de programa de fidelidade completo que ajuda as empresas a aumentar as vendas repetidas e atrair mais novos clientes fiéis. Com o Poket, os comerciantes podem configurar qualquer combinação de tipos de programas de fidelidade adaptados aos seus negócios, independentemente do setor em que atuam. A plataforma permite que os comerciantes gerenciem e editem programas de fidelidade a qualquer hora, em qualquer lugar e configurem regras promocionais para campanhas automatizadas personalizadas com precisão aos hábitos de consumo, saldos de fidelidade ou desempenho de campanha de seus clientes. A solução possui recursos como automação de referência, recompensas de compartilhamento em mídias sociais, automação de marketing direcionado e gamificação para engajamento do cliente. As empresas podem realizar transações usando o número do celular ou e-mail do cliente ou até mesmo um aplicativo e podem gerenciar tudo através do login de acesso à loja. Os comerciantes podem se conectar com os clientes por meio de notificações push móveis, e-mails ou até mesmo SMS. Poket vem com três planos: FREE (Forever), Strong (7 dias de avaliação gratuita*) e Mighty (7 dias de avaliação gratuita*). *não é necessário cartão de crédito. Ele vem com um aplicativo 'Poket Rewards' para clientes que permite gerenciar e rastrear suas recompensas, armazenar cartões eletrônicos e vouchers eletrônicos e indicar amigos. Os comerciantes também podem baixar o aplicativo 'Poket Business' desenvolvido para Android e iOS.