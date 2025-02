Software de gerenciamento de fidelidade - Aplicativos mais populares - Singapura

Talkable

A tecnologia de marketing da Talkable capacita marcas de comércio eletrônico a adquirir e reter clientes de alto valor por meio de programas de marketing de referência e fidelidade. Como uma solução de fonte única para suas necessidades de marketing de referência e marketing de fidelidade, as marcas são capazes de criar experiências de usuário perfeitas, projetadas para aumentar o envolvimento e construir afinidade com a marca. Para soluções de referência e fidelidade, o Talkable oferece recursos abrangentes de segmentação, um conjunto integrado de testes A/B e a melhor inteligência de prevenção de fraudes da categoria. Talkable é mais do que apenas uma solução tecnológica, somos também seu parceiro. Como tal, cada cliente conta com uma equipe dedicada de especialistas que irão traçar estratégias, idealizar, criar, implantar e otimizar todas as suas campanhas. A equipe de sucesso do cliente atuará como uma extensão de sua equipe de marketing, projetando programas de referência e fidelidade que superem suas expectativas. Talkable é mais adequado para marcas com mais de US$ 4 milhões em receita anual. Seus clientes corporativos obtêm, em média, um ROI de 52X em seus programas de referência. As soluções de marketing da Talkable são usadas para: * Identifique, direcione e recompense seus clientes mais valiosos por meio de análises de dados aprofundadas. * Adquira e retenha seus clientes de maior valor com baixo custo * Impulsione mais vendas e aumente a receita A Talkable foi fundada em 2009 e foi pioneira na capacidade de rastrear digitalmente a viralidade do marketing boca a boca, o que desencadeou a criação do Marketing de Referência. Hoje, a Talkable desenvolve e implementa estratégias de crescimento de longo prazo visando aquisição de novos clientes, maior retenção, maior LTV, tudo isso com um CPA significativamente mais baixo do que outros canais de marketing.