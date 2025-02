Software de análise de log - Aplicativos mais populares - Suécia

Anodot

anodot.com

A plataforma de análise aumentada da Anodot é a próxima geração em business intelligence. O Anodot identifica proativamente incidentes de negócios críticos para a receita, recomenda ações e automatiza o processo de correção, em tempo real. A tecnologia patenteada da Anodot vai além da visualização de dados, analisando e correlacionando constantemente métricas de negócios, alertas e previsões em seu contexto. Aproveitando a IA e o ML, a análise aumentada do Anodot alerta proativamente as empresas sobre incidentes de negócios críticos para a receita e automatiza sua correção em tempo real. A solução Cloud Costs da empresa fornece monitoramento e previsão precisos, bem como recomendações de economia que reduzem até 40% nos gastos anuais com nuvem. As empresas Fortune 500 utilizam o Anodot para gerenciamento de custos na nuvem e o Anodot para inteligência de pagamentos para ajudar a reduzir o desperdício na nuvem e proteger os fluxos de receita. Nossa equipe está espalhada por vários continentes, com sedes nos EUA e em Israel, com unidades de negócios dedicadas a serviços digitais, financeiros e telecomunicações. Para saber mais, visite www.anodot.com ou confira-nos no LinkedIn e no Twitter.