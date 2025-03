Software de inteligência de localização - Aplicativos mais populares - Uruguai

Azira Allspark

azira.com

Azira LLC, uma plataforma global de Consumer Insights, ajuda líderes operacionais e de marketing a melhorar sua eficácia com inteligência acionável para gerar resultados de negócios. Sua missão é criar um mundo mais relevante, onde as marcas tenham o poder de alcançar e construir relacionamentos com seus consumidores. Azira oferece soluções de marketing inovadoras para selecionar públicos, ativar campanhas omnicanal e entender a atribuição de passos. Ele também fornece insights operacionais para casos de uso como seleção de locais, análise de área comercial, inteligência competitiva e muito mais. Azira atende empresas de varejo, hotelaria, viagens, imobiliário, serviços financeiros e mídia. A Plataforma Azira Data Intelligence ilumina o comportamento do consumidor em mais de 70 milhões de lugares em 44 países. Inteligência operacional: a Pinnacle facilita a obtenção de insights sobre o desempenho do local, para ajudar a responder perguntas como: - Como está o tráfego de pedestres até meu local? - Qual dia da semana ou hora do dia recebe mais visitantes? - Quanto tempo eles passam na minha localização? - Onde meus visitantes moram ou trabalham? - Qual é o caminho mais popular que os visitantes seguem até minha localização? - Qual é o desempenho dos meus concorrentes? Inteligência de marketing: Allspark oferece acesso instantâneo à curadoria avançada de público para potencializar seu marketing baseado em dados: - Crie e gerencie públicos com base em dados do mundo real. - Torne o planejamento de mídia eficiente com estimativas em tempo real do seu público personalizado em canais digitais e compare os resultados para obter uma alocação orçamentária mais inteligente. - Ative na plataforma de sua preferência. - Fechar o ciclo com atribuição offline para medir resultados. - Crie públicos semelhantes aos de seus clientes atuais ou aos clientes de seus concorrentes e direcione-os para impulsionar a aquisição.