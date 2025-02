Software de inteligência de localização - Aplicativos mais populares - Singapura

Glympse

corp.glympse.com

Glympse é a plataforma líder de rastreamento de geolocalização que vem completa com notificações e comunicações integradas ao cliente. Trabalha com empresas de todos os tamanhos que buscam soluções de visibilidade preditiva e inteligência de localização, ajudando-as a capturar e processar elementos de dados para visualizar e acionar de forma inteligente eventos internos e externos. A Glympse foi fundada com base na premissa de que a partilha de localização deve ser temporária, com o utilizador final sempre no controlo para definir limites de tempo e limites geográficos para essa partilha de localização. Ela passou mais de uma década fornecendo experiências de compartilhamento de localização que alcançam um equilíbrio harmonioso entre fácil, seguro, útil, temporário e privado. Dominou as nuances da construção de experiências interativas baseadas em dados de localização. Ela se orgulha de fazer coisas como automatizar atualizações do que o cliente vê com base em detecção sofisticada de chegada e lógica de cerca geográfica, otimizar a vida útil da bateria e equilibrar tudo isso com recursos suaves de UX/UI. Como todos na Glympse são geeks de tecnologia e ficam entusiasmados com a criação de soluções de ponta, ela aplicou a mesma abordagem para desenvolver soluções que permitem às marcas empresariais oferecer uma experiência mais tranquila, centrada no cliente, para quando pessoas, produtos e serviços estão em movimento. A Glympse oferece uma plataforma flexível de rastreamento de localização geográfica com SDKs de localização de nível empresarial, APIs, painéis e muito mais para criar suas próprias soluções de produtos ou serviços baseadas em localização para serviços de campo, frota e logística, entrega de produtos e notificações de chegada no varejo, ou use um de seus dois produtos pré-embalados, Glympse En Route para clientes empresariais e Glympse PRO para pequenas empresas.