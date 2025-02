Software de marketing baseado em localização - Aplicativos mais populares - Singapura

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi ajuda as empresas a aproveitar o poder dos locais físicos. Com nossa plataforma em nuvem, as empresas podem oferecer acesso Wi-Fi seguro e contínuo e desencadear experiências inovadoras com reconhecimento de localização, ao mesmo tempo em que impulsionam resultados de negócios – sem qualquer carga de trabalho adicional para a equipe de TI. Com mais de 150 milhões de usuários móveis conectados em 70.000 locais em mais de 150 países, a Cloud4Wi é o parceiro confiável das principais empresas globais – incluindo Albertsons, Aldi, Burger King, Grupo Campari, Carmila (Grupo Carrefour), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada Group, Puma, Raia Drogasil e Valentino – para impulsionar resultados de negócios. Cloud4Wi oferece uma solução WiFi em nuvem que permite às empresas oferecer conectividade WiFi segura e contínua, ao mesmo tempo que aprimora a experiência do usuário e impulsiona resultados de negócios – sem qualquer carga de trabalho adicional para a equipe de TI. Com o Cloud4Wi, as empresas podem colocar seus serviços WiFi em funcionamento com apenas alguns cliques. Eles podem gerenciar e monitorar proativamente serviços WiFi em vários locais e países por meio de um único painel baseado em nuvem contendo registros e análises detalhadas. Usando o Cloud4Wi, as empresas podem personalizar todos os aspectos de seu WiFi para melhor atender às necessidades de seus negócios e usuários. Eles podem escolher entre diversas opções de integração – baseadas em Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WBA OpenRoaming e portal cativo – e podem personalizar facilmente os portais de inscrição, desde a aparência até o idioma. Graças às poderosas ferramentas de integração do Cloud4Wi, as empresas podem incorporar rapidamente o WiFi em seus fluxos de trabalho operacionais existentes e gerenciar facilmente cada etapa da experiência do usuário. Com a estrutura de conformidade do Cloud4Wi, as empresas também podem ter flexibilidade para atender aos seus requisitos individuais de proteção de dados e estar em conformidade com as regulamentações locais em todas as áreas. As empresas podem finalmente aproveitar as vantagens da integração WiFi para acelerar a coleta de dados dos usuários. Além disso, eles também são capazes de enviar conteúdo relevante – como anúncios, cupons e pesquisas – com base nos dados demográficos e nos comportamentos dos usuários, ao mesmo tempo em que aproveitam a análise de WiFi para melhorar as decisões de negócios. Benefícios: - Personalização total dos serviços WiFi para convidados - Acesso seguro à rede com Wi-Fi CERTIFIED Passpoint - Conectividade global perfeita com WBA OpenRoaming - Monitoramento proativo por meio de análises, painéis e registros - Fácil integração em fluxos de trabalho de operações existentes - Fácil conformidade com regulamentos de proteção de dados e necessidades específicas da empresa Métricas impactadas: - Custo total de propriedade reduzido - Investimentos WiFi protegidos - Sem custos ocultos