Mais populares Adicionados recentemente Software de marketing baseado em localização - Aplicativos mais populares - Ilha Norfolk

O software de marketing de proximidade, também conhecido como software de marketing baseado em localização, permite que as empresas enviem automaticamente mensagens de marketing para clientes ou leads em potencial com base em sua proximidade geográfica atual. Este software inovador reconhece quando um cliente ou lead está próximo de um ponto de interesse (POI) específico, solicitando a entrega de conteúdo de marketing personalizado e contextualmente relevante diretamente em seus dispositivos móveis. Essas ferramentas permitem que os profissionais de marketing atinjam com precisão o público-alvo apropriado, no local certo e no momento ideal, levando-os a realizar as ações desejadas, como visitar uma loja ou concluir uma compra. Embora predominantemente utilizada por empresas com lojas físicas, como lojas de varejo e restaurantes, essa tecnologia também é adaptável para aplicações mais amplas em estabelecimentos maiores, como complexos comerciais, centros de transporte e arenas de eventos.