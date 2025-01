Software de marketing local - Aplicativos mais populares - Rússia

SOCi

meetsoci.com

SOCi é a nuvem de CoMarketing líder para empresas com vários locais. Capacitamos empresas como Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon e Ford para automatizar e dimensionar seus esforços de marketing em todos os locais e canais digitais de uma forma que seja direcionada à marca, aperfeiçoada localmente e conectada aos dados. Por meio do uso da melhor IA generativa e aprendizado de máquina, a plataforma SOCi Genius fornece insights e recomendações acionáveis ​​para empresas em vários locais, ao mesmo tempo que automatiza seus fluxos de trabalho mais importantes em escala. Com o SOCi, as empresas podem fortalecer sua presença digital em pesquisas locais e páginas sociais, ao mesmo tempo em que protegem sua reputação online, gerando maior envolvimento do cliente e resultados líderes de mercado. A tecnologia de plataforma escalonável e centralizada da SOCi fornece todas as ferramentas necessárias para empresas multilocais e multifamiliares gerenciarem seus esforços de marketing localizados, incluindo: Painel intuitivo - ao entrar no SOCi, os usuários são recebidos com um painel de alto nível, porém abrangente e fácil de ler, destacando análises, desempenho de conteúdo em todos os locais usando SOCi, conversas e comentários que precisam de atenção, análises recentes e muito mais! * Listagens: leve a visibilidade da sua pesquisa local a novos patamares, garantindo informações precisas e consistentes em centenas ou milhares de listagens de empresas. * Listening: Descubra e construa uma estratégia de conteúdo autêntica, perfis de público ricos e comprove o ROI de sua estratégia de campanha com Listening. Ouça seus concorrentes, crie análises de sentimento e conteúdo gerado pelo usuário, tudo com SOCi. * Páginas locais/Localizador: Ofereça uma jornada de consumidor localizada e com marca, desde o reconhecimento até a conversão, em milhares de páginas otimizadas para pesquisa. * Avaliações: coordene respostas consistentes da marca às avaliações, rastreie o sentimento das avaliações e monitore insights de reputação competitiva para transformar sua reputação, em qualquer lugar. * Social: permitir que equipes empresariais e locais forneçam respostas de marca para compromissos sociais e publiquem conteúdo social de alto desempenho com fluxos de trabalho simplificados em vários locais. * Pesquisas: retenha e aumente seus clientes solicitando e gerenciando proativamente o feedback dos clientes com a solução de pesquisa mais poderosa para profissionais de marketing locais. * Anúncios: capacitando profissionais de marketing de vários locais para gerenciar com eficácia campanhas de publicidade social localizadas e publicações otimizadas em centenas ou milhares de locais. * SmartBot: Promova o envolvimento em tempo real e gere leads 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os locais, com chatbots automatizados nas contas do Facebook Messenger e do Google Business Messages, recursos de SMS. Crie facilmente tópicos localizados em escala em minutos e comece a capturar informações do cliente e nunca perca um lead em potencial. * Insights e relatórios: descubra quais locais estão apresentando desempenho e quais não estão e aproveite esses insights para potencializar sua estratégia de marketing localizada. Personalize relatórios altamente visuais e envolventes com diversas opções de entrega. SOCi Go (aplicativo móvel): a mesma plataforma SOCi que você adora, agora no celular. Publique conteúdo, responda aos clientes e receba notificações em qualquer dispositivo móvel, a qualquer momento. SOCi serve como infraestrutura na qual dezenas de milhares de páginas locais são gerenciadas. O SOCi está totalmente integrado às principais redes de pesquisa, mídia social e gerenciamento de reputação, como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google Meu Negócio, Yelp e muito mais.