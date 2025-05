Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de placa de carga, ou software de correspondência de frete, é essencial para transportadoras, corretores e expedidores conectarem remessas com transportadoras de carga para transporte entre países. Esta ferramenta agiliza as decisões de transporte, recomendando as melhores transportadoras com base em fatores como distância, taxas de mercado, desempenho anterior, localização e tamanho do frete. Frequentemente integrado com sistemas de gestão de transporte (TMS), ajuda a reservar o frete necessário para um transporte eficiente. Além disso, utiliza aprendizado de máquina para otimizar rotas com base nos preços dos combustíveis, impostos IFTA e espaço disponível na transportadora. Os remetentes se beneficiam dos recursos de rastreamento de desempenho do software, permitindo-lhes fazer novas reservas de forma rápida e econômica com empresas de frete confiáveis. Eles também ganham visibilidade do processo de remessa por meio de funções integradas ou integração com ferramentas de visibilidade da cadeia de suprimentos, ajudando a evitar problemas de trânsito. Finalmente, o software de correspondência de frete permite que as transportadoras negociem melhores taxas com corretores e expedidores, fornecendo acesso a relatórios de crédito e taxas de transporte rodoviário em todo o estado.