Software de gestão de gado - Aplicativos mais populares

O software de gestão pecuária permite aos agricultores registar e monitorizar eficientemente os seus animais ao longo do seu ciclo de vida, desde o nascimento até à venda. Embora “gado” normalmente se refira ao gado, também abrange outros animais como galinhas, porcos, cabras e até coelhos. Essas ferramentas auxiliam no gerenciamento do inventário de animais, rastreando detalhes como números, altura, peso, saúde e fertilidade. Muitos sistemas de gestão pecuária também incluem recursos para calcular custos de alimentação e avaliar métricas de desempenho. Além disso, muitas vezes oferecem capacidades de relatórios para fornecer informações valiosas e podem incluir acompanhamento financeiro para monitorizar os lucros das vendas de gado. Estas soluções podem funcionar em conjunto com software de gestão de culturas ou ser integradas em sistemas de gestão agrícola mais amplos.