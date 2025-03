Whisbi

Whisbi fornece uma plataforma de vendas e marketing de conversação móvel para empresas B2C. Nossa solução cria uma oportunidade para os profissionais de Vendas e Marketing aumentarem a conversão de vendas, melhorarem o envolvimento ao vivo e fornecerem uma experiência on-line diferenciada ao cliente. Whisbi combina todos os canais de contato, como videochamada, chat, chatbot, clique para ligar ou chamada telefônica tradicional em uma interface de usuário centralizada baseada em dados para seus clientes. Aprimorado por um mecanismo de BI, o Whisbi fornece o canal certo para o cliente certo, no momento certo. A solução Whisbi integra-se facilmente com infraestruturas existentes, desde call centers a lojas físicas e showrooms virtuais. Uma simples inclusão da solução em sites oferece a capacidade de proporcionar uma experiência verdadeiramente omnicanal ao cliente, o que aumenta significativamente as taxas de conversão online. Oferecemos uma plataforma de conversação de classe mundial para vendas e marketing e somos capazes de compartilhar conhecimentos e conhecimentos específicos do setor. Temos experiência incomparável trabalhando em estreita colaboração com empresas globais nos setores de telecomunicações, automotivo, viagens e seguros e bancos. Nossas soluções conseguiram: * 700 milhões de impressões, * 47 milhões de cliques, * 18 milhões de solicitações de chamadas, * 10 milhões de conversas Até o momento, entregamos mais de 1,5 milhão de vendas aos nossos clientes em todo o mundo. E estamos apenas começando! Whisbi coloca as interações humanas no centro da experiência online do cliente e aumenta o ROI das campanhas de marketing digital. Permite que as marcas capitalizem melhor o tráfego do seu site, aumentem a sua pontuação NPS, diferenciem-se através do CX e vendam mais online. Integramo-nos com as melhores soluções de marketing e vendas, incluindo Salesforce, Google Adwords, Google Analytics e Adobe Marketing Cloud, ajudando a fornecer insights mais poderosos sobre toda a jornada do cliente. Em essência, a Whisbi permite que equipes modernas de marketing e vendas forneçam experiências multicanais que apoiam e complementam os sistemas de comércio digital existentes.