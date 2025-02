Software de comércio ao vivo - Aplicativos mais populares - Eslováquia

Emplifi

emplifi.io

Emplifi é a plataforma CX unificada líder construída para reunir marketing, atendimento e comércio para ajudar as empresas a preencher a lacuna na experiência do cliente. A Emplifi é uma empresa global com mais de 20 anos de experiência no setor, ajudando mais de 20.000 marcas, como Delta Air Lines, Samsung e Ford Motor Company, a fornecer aos seus clientes experiências excepcionais em todos os pontos de contato da jornada do cliente. O Social Marketing Cloud da Emplifi permite que as marcas se relacionem, comuniquem, construam e se adaptem ao mundo dinâmico das mídias sociais. Plataforma intuitiva, tudo em um e amigável As equipes rapidamente integram e começam a trabalhar com a interface amigável e premiada e todas as ferramentas e fluxos de trabalho necessários para planejar, programar, publicar e medir resultados em todos os canais sociais. Ferramentas poderosas de escuta medem o gerenciamento de comunidade baseado em IA e as ferramentas de escuta geram insights sobre concorrência, tendências, influenciadores, seguidores e comportamentos para que os profissionais de marketing apliquem o conteúdo certo ao público certo. As melhores análises e insights da categoria As equipes sociais da Rockstar comprovam seus resultados com facilidade por meio de insights profundos que vêm de análises poderosas e relatórios personalizados incomparáveis ​​para ir além do básico e alcançar resultados reais de negócios. Serviço e atendimento integrados em todas as redes sociais Ferramentas sociais integradas de atendimento ao cliente, intuitivas e sem curva de aprendizado, ajudam as equipes a ajudar melhor os clientes enquanto eles fazem fila, encaminham e resolvem em um instante nas mídias sociais. Compras de vídeo ao vivo integradas no ShopStream Deslumbre seus clientes com experiências de compra de vídeo ao vivo. Impulsione sua jornada de compras digitais para levar seus clientes da navegação à compra.