Software de chat ao vivo - Aplicativos mais populares - Somália

Gladly é o único software de atendimento ao cliente desenvolvido em torno de pessoas, não de tickets. A IA está revolucionando a forma como trabalhamos e nos comunicamos. As expectativas dos consumidores sobre como são conhecidos e tratados pelas marcas nunca foram tão grandes. Ao mesmo tempo, as marcas estão sob pressão para fazer mais com menos e devem equilibrar a tensão entre poupar dinheiro com IA e automação, ao mesmo tempo que proporcionam experiências de classe mundial aos consumidores. As experiências certas criam conexão, fidelidade e valor vitalício do cliente. O software de atendimento ao cliente baseado em tickets não consegue lidar com essa tensão. E as marcas que dependem de software de bilhética estão a falhar nesta nova economia. Pilhas de tecnologia inchadas. Bilhetes duplicados. Repetição e frustração do consumidor. Agentes desajeitados e confusos. Duas experiências de serviço ruins farão com que um cliente perca para o resto da vida. A Gladly aplica a IA de maneira diferente, para ajudar as marcas comerciais a fornecer um atendimento ao cliente radicalmente pessoal e em nível de concierge em grande escala. Com o Gladly, os consumidores se servem quando querem e os atendentes de atendimento se transformam em super-heróis, ganhando eficiência e produtividade. Cada conversa no Gladly começa com uma compreensão em tempo real do cliente – quem ele é, suas preferências, sua conversa e histórico de compras com a marca, cada interação em um só lugar. E com todos os canais integrados nativamente – VOZ, e-mail, SMS, chat, mensagens sociais, autoatendimento – as marcas têm um fluxo de conversa vitalício com seus clientes. Os clientes da Gladly são as marcas mais amadas do mundo – Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty e Warby Parker. Essas marcas e centenas de outras aproveitam a Gladly para construir clientes fiéis para toda a vida por meio de conexões profundas.