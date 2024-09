Software de chat ao vivo - Aplicativos mais populares - Armênia Mais populares Adicionados recentemente

O software de chat ao vivo permite que as empresas se comuniquem com os visitantes do site em tempo real por meio de janelas de chat. Os representantes de atendimento ao cliente podem usar este software para ajudar os usuários com dúvidas sobre produtos ou navegação no site. Os agentes de suporte podem iniciar interações com caixas de bate-papo pop-up ou esperar que os visitantes entrem em contato com suas dúvidas. Os principais recursos incluem relatórios e análises, notificações de bate-papo interativas e arquivamento de conversas. Essa ferramenta ajuda as equipes de atendimento ao cliente a responder rapidamente às dúvidas, permite que os funcionários de desenvolvimento de negócios envolvam leads que são difíceis de alcançar por telefone ou e-mail e permite que a equipe administrativa do setor educacional se conecte com possíveis alunos. Além disso, a funcionalidade de chat ao vivo pode ser integrada a outros tipos de software, como plataformas de comércio eletrônico e soluções de suporte técnico.