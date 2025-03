Espresa

Conduza a experiência dos funcionários e os programas de engajamento de maneiras novas e significativas com os principais produtos da Espresa, as contas de gastos com estilo de vida global (LSA). E, com o LSA Plus, você tem ainda mais maneiras de poder flexionar flexibilidade com bem -estar total integrado, reconhecimento e comunidade. Dê a seus funcionários a liberdade de escolha ao usar o mecanismo de tecnologia de RH que apoia as equipes de pessoas com atração e retenção, administração mínima e com diversidade, equidade e inclusão (DEI) incorporadas. Espresa é uma plataforma de software e uma rede de fornecedores para fornecer serviços no local de trabalho no local que ajudam as empresas a atrair e reter as melhores pessoas enquanto aumentam de maneira mensurável sua produtividade.