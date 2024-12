Software de conta de gastos de estilo de vida (LSA) - Aplicativos mais populares - Dinamarca Mais populares Adicionados recentemente

O software Lifestyle Spending Account (LSA) permite que as empresas criem um mercado personalizado e orientado para o bem-estar, onde os funcionários podem usar um orçamento designado para adquirir serviços profissionais de saúde de fornecedores selecionados. Os empregadores alocam um orçamento mensal que os funcionários podem gastar exclusivamente neste mercado selecionado. Os funcionários têm acesso a diversas atividades e serviços que promovem o bem-estar físico e mental, como aulas de dança, aulas de tênis ou dias de spa. As empresas podem adaptar a plataforma para definir quais os serviços qualificados como relacionados com a saúde, aumentando a inclusão. Esta abordagem beneficia as empresas ao aumentar o moral dos funcionários, reduzir o stress, cortar custos de saúde, promover a coesão da equipa e manter a produtividade. Embora o software LSA seja semelhante ao software de bem-estar corporativo, ele oferece uma abordagem única, permitindo que os funcionários personalizem seus benefícios para atender às suas necessidades individuais. Essas plataformas geralmente se integram ao software de engajamento dos funcionários para monitorar a cultura da empresa e a satisfação dos funcionários, bem como ao software de administração de benefícios para monitorar o uso de fundos e os tipos de serviços ou produtos adquiridos para o bem-estar dos funcionários.