Plataformas de Experiência de Aprendizagem (LXP) - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Juno Journey

junojourney.com

A Juno Journey é uma plataforma personalizada de desenvolvimento de funcionários, fornecendo às empresas as ferramentas para envolver seu povo e capacitá -las a crescer profissionalmente pela maneira como eles - a bordo, ativar, desenvolver e reter -os durante todo o ciclo de vida dos funcionários. Juny Journey é o LMS que as empresas que mais crescem no mundo usam para criar programas de aprendizado e desenvolvimento que os funcionários e parceiros amam-e que impulsionam o impacto final. Somente Juno Journey permite que as equipes L+ D integrem perfeitamente conteúdo externo relevante de mais de 100 plataformas em caminhos de desenvolvimento para cada funcionário individual e rastrear e gerenciar facilmente as jornadas de aprendizado em toda a empresa. O resultado são as equipes L+D que gastam menos tempo gerenciando software, funcionários mais engajados e empresas que vencem na economia global de tecnologia. As empresas de alto crescimento fazem parceria com a Juno Journey para crescer, se envolver, upskill e manter sua força de trabalho com uma fração do tempo e do custo das soluções tradicionais de aprendizado.