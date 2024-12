Mais populares Adicionados recentemente Plataformas de Experiência de Aprendizagem (LXP) - Aplicativos mais populares - Espanha

As Plataformas de Experiência de Aprendizagem (LXPs), também conhecidas como LXP ou LEP, são utilizadas pelos departamentos de RH e Aprendizagem e Desenvolvimento (T&D) nas corporações. Essas plataformas oferecem soluções customizáveis ​​que visam proporcionar aos colaboradores experiências de aprendizagem personalizadas e fáceis de usar. Muitas vezes referidos como aprendizagem “estilo Netflix”, os LXPs facilitam o acesso a conteúdos relevantes através de computadores e dispositivos móveis. Os LEPs fornecem às empresas extensas bibliotecas de aprendizagem que incluem catálogos de cursos internos e externos, vídeos, podcasts, blogs, artigos e muito mais. Os LXPs permitem que os funcionários sigam caminhos de aprendizagem adaptativos, adaptados às suas necessidades individuais de desenvolvimento de habilidades. É importante diferenciar LXPs de Learning Management Systems (LMS). Embora os LMS normalmente se concentrem no gerenciamento de catálogos para fins de conformidade e treinamento corporativo, os LXPs fornecem às empresas bibliotecas de conteúdo versáteis que podem ser usadas como estão, personalizadas ou criadas novamente. Certos LEPs até auxiliam as empresas na identificação de conhecimentos internos e na curadoria de repositórios de conhecimento proprietários. As empresas podem integrar ferramentas LXPs e LMS para criar, gerenciar e monitorar com eficácia todas as oportunidades de aprendizagem em sua organização.