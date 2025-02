Empresas de treinamento de liderança - Aplicativos mais populares - Togo

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab é a nova plataforma de resultados de negócios que ajuda as organizações a focar no que é importante. A plataforma facilita a transparência e a clareza sobre os resultados que você deseja alcançar, ao mesmo tempo que possui ferramentas integradas para promover a disciplina necessária em toda a sua organização para atingir esses resultados. Destina-se a: - Empresas que estão passando por transformação, crescimento e transações - Executivos que colocam as pessoas no centro da mudança para obter melhores resultados - Equipes que desejam ser ouvidas, confiáveis ​​e apoiadas para entregar resultados A plataforma: 1. Permite que executivos e os gerentes tomam decisões melhores e mais holísticas, facilitando perfeitamente os fluxos de informações em toda a organização 2. Equipa as equipes para entregar valor com rapidez, fornecendo-lhes ferramentas modulares, fluxos de trabalho e modelos que podem usar sob demanda A plataforma foi construída para ser ágil e adaptável - num ambiente onde o ambiente operacional de uma organização está em constante mudança, a plataforma JourneyLab pode ser implementada rapidamente e trabalhará com o seu pessoal e os seus processos para melhorar as suas capacidades de planeamento e entrega. Nosso objetivo é ajudar as organizações a trabalhar de forma mais eficaz e a se prepararem para o futuro. Queremos tornar o planeamento adaptativo acessível a mais empresas e, ao mesmo tempo, ajudar mais pessoas a desbloquear o seu potencial através de um trabalho significativo, e acreditamos que eles podem andar de mãos dadas. Imaginamos um mundo onde as pessoas se unem para resolver grandes problemas sem atritos. Onde tanto as equipes de iniciativa individual, quanto os gerentes e executivos sentem que estão capacitados para ter sucesso. Onde a soma das partes é maior que o todo.