Software de roteamento e correspondência entre leads e contas - Aplicativos mais populares - Taiwan

Fullcast

fullcast.com

Fullcast é a única plataforma de planejamento de entrada no mercado (GTM) que conecta perfeitamente suas atividades de planejamento GTM com suas operações táticas de vendas. Ele permite que você atualize continuamente sua estratégia e implemente mudanças instantaneamente. Empresas que planejam com Fullcast: -> Planeje em dias, não em semanas ou meses. Não são necessárias planilhas. -> Responder com agilidade às mudanças nas condições do mercado. -> Gaste mais tempo com estratégia, em vez de configurar sistemas GTM separados. -> Reter seus representantes de melhor desempenho com atribuições territoriais equitativas e transparentes. -> Tome melhores decisões de negócios modelando facilmente cenários complexos de GTM. *Funcionalidade principal* --> Gerenciamento de território: projete e implante seus planos de território de vendas em um só lugar. -> Roteamento: Certifique-se de que cada lead esteja indo para o lugar certo. --> Cotas e definição de metas: metas e cotas baseadas em modelagem de cenários orientada por IA. --> Higiene de dados: a única solução de gerenciamento RevOps que limpa seus dados à medida que são coletados. --> Cobertura, Capacidade e Funções: Planeje e execute o planejamento de cobertura e capacidade de vendas. --> Desempenho a ser planejado: acompanhe o desempenho, aja de acordo com os insights e envie alterações automaticamente.