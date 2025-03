Software de recuperação de leads - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

EventTitans

EventTitans é uma solução robusta e personalizável para eventos de todos os tamanhos, incluindo experiências virtuais ao vivo, híbridas e 3D/2D. É uma plataforma centrada no patrocinador com mais de 150 recursos e customização, desenvolvida para automação de eventos. Nossa plataforma simplifica o gerenciamento em todas as etapas, desde o pré-evento até o pós-evento, e automatiza todo o processo, economizando quase 50% de tempo e custo administrativo. Nossa missão é impulsionar o engajamento - em primeiro lugar - gerando maiores resultados de negócios para você. EventTitans é uma plataforma completa de gerenciamento de eventos que facilita todas as funcionalidades importantes, desde emissão de ingressos, processo simplificado de auto-registro de participantes/patrocinadores/oradores, gamificação, check-ins/walk-ins de convidados e envolvimento dos participantes até capturar informações importantes em tempo real. análise de eventos. Nosso CRM integrado ajuda você a importar ou exportar contatos, rastrear pedidos, enviar e-mails em massa, registrar pesquisas e muito mais. O envolvimento com a sua experiência profundamente marcada, aliado à nossa equipe proativa e em tempo integral de sucesso do cliente, garante que cada evento executado em nossa plataforma seja sempre perfeito. Pergunte-nos sobre o desenvolvimento de nosso painel de eventos personalizado e personalizações de recursos que podem ajudar a agilizar seus processos, aumentar o envolvimento dos participantes e elevar o sucesso geral de seus eventos. Nossa equipe está pronta para auxiliá-lo na criação de uma solução sob medida que atenda às suas necessidades específicas e maximize o potencial do seu evento.