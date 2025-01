Software de recuperação de leads - Aplicativos mais populares - Catar

Swapcard

swapcard.com

Fundado em 2013, o Swapcard é um evento completo com tecnologia de IA e uma plataforma de matchmaking que realiza eventos presenciais, virtuais e híbridos impactantes. A IA é usada para facilitar o matchmaking B2B, conectando usuários com as pessoas mais relevantes com base em seu perfil, interesses e jornadas de eventos personalizados. Com painéis de expositores ao vivo para rastrear o ROI, programas de eventos em tempo real, recursos de envolvimento do público e opções de videochamada, o Swapcard oferece experiências valiosas ao usuário para todos os tipos de eventos. Swapcard foi recentemente premiado como Melhor Plataforma de Conectividade e Engajamento de Eventos Virtuais e Híbridos 2020 no Software and Technology Awards. Para saber mais, visite swapcard.com.