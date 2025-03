Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de mineração de chumbo - Aplicativos mais populares

As organizações aproveitam o software Lead Mining para descobrir novas perspectivas de negócios em seus bancos de dados de clientes, dados de histórico de vendas, tráfego do site, seguidores nas redes sociais e outras fontes. Essa ferramenta desempenha um papel crucial na expansão do pipeline de negócios da equipe de vendas, descobrindo novos leads nos dados atuais ou identificando oportunidades de upsell para clientes existentes. Durante o processo de mineração, os profissionais de vendas e profissionais de marketing também podem verificar os detalhes dos clientes existentes, como informações de contato, e melhorar a qualidade geral dos dados dos clientes, incorporando novos insights sobre os clientes atuais.