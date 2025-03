Software de mineração de chumbo - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Enlyft

A Enlyft ajuda as equipes de vendas e marketing B2B a encontrar, priorizar, envolver e converter as empresas com maior probabilidade de comprar seus produtos por meio de IA dedicada e dados profundos de contas proprietárias. Permitimos que você descubra as contas mais adequadas entre dezenas de milhões de empresas em todo o mundo, visando a adoção de tecnologia e centenas de atributos de negócios. Nossa plataforma de IA prevê quem precisa de seus produtos de tecnologia e quando eles estão prontos para comprar. Além do mais: a Enlyft dá às suas equipes acesso a insights críticos de negócios sobre cada conta em segundos - para uma divulgação confiável, direcionada e eficaz. Fazemos isso combinando modelos de IA otimizados para vendas e marketing com mecanismos proprietários de coleta de dados para gerar o banco de dados de clientes potenciais mais rico, confiável e atualizado do mercado. Enlyft é uma parte integrada do seu fluxo de trabalho por meio de site fácil de usar, plug-in, downloads de dados, contatos do LinkedIn, integrações de CRM e muito mais. Da Fortune 100 às startups - as equipes de vendas e marketing mais produtivas do mundo contam com a geração de demanda orientada por IA da Enlyft para impulsionar e priorizar seu pipeline de prospecção e conquistar mais negócios - por uma fração de seu orçamento.