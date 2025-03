Software de inteligência de leads - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Trueleads

Trueleads é uma plataforma baseada em nuvem que interage com os algoritmos e aplicativos existentes já existentes no LinkedIn. Isso o ajudará a aumentar sua rede no LinkedIn e seu pipeline de vendas, automatizando todo o processo de busca e conexão com os alvos escolhidos (tomadores de decisão). Uma vez conectado, o Trueleads começará automaticamente a enviar uma sequência de mensagens personalizadas e/ou InMail para garantir uma chamada telefônica ou reunião com permissão. Você pode entrar em contato com mais de 5.000 novos tomadores de decisão direcionados por mês usando a automação exclusiva baseada em nuvem e a plataforma de IA da Trueleads. Para complementar nossa poderosa plataforma de IA, entendemos que qualquer automação precisa do toque humano para ter sucesso. É aqui que a Trueleads trabalha com você em todas as variáveis ​​para que você obtenha os melhores resultados e fique seguro no LinkedIn. - Melhores práticas de vendas sociais - Revisão do perfil do Linkedin - Refinamento do público-alvo - Suporte a mensagens sequenciadas Esses elementos combinados com nossa plataforma proporcionam tranquilidade aos nossos clientes enquanto criam leads de qualidade com boa relação custo-benefício e ROI rápido.