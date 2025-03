Clearout

clearout.io

Clearout é uma solução completa para aprimorar seus esforços de vendas e marketing, agilizando o processo de identificação e conexão com leads em potencial por meio de e-mails. Nossa ferramenta garante que seus e-mails cheguem aos destinatários pretendidos, expandindo seu alcance, reduzindo devoluções definitivas e melhorando as taxas de entrega por meio de verificação e validação de e-mail em tempo real e em massa. Com o Clearout, você pode alcançar cada lead com eficiência e maximizar seu potencial de vendas. Os serviços de validação e verificação de e-mail da Clearout oferecem várias maneiras de ajudá-lo a manter uma lista de e-mail limpa e atualizada, ao mesmo tempo que mantém leads importantes ao seu lado. Aqui estão algumas maneiras de aproveitar nossos serviços: 1) Crie uma lista de e-mail precisa: Com a ferramenta Email Finder da Clearout, você pode recuperar facilmente endereços de e-mail pré-verificados de seus clientes potenciais, simplesmente inserindo seu nome e nome de empresa/domínio. 2) Valide os dados existentes do cliente: Nosso verificador de e-mail em massa pode verificar um grande volume de endereços de e-mail com uma precisão notável de 98% +. Isso ajuda você a atualizar sua lista de e-mail existente e eliminar endereços de e-mail inválidos e arriscados. 3) Verifique novas entradas em tempo real: Com a verificação de e-mail em tempo real do Clearout, você pode validar instantaneamente cada novo cliente ou assinante no ponto de entrada. Isso garante que sua lista de e-mail permaneça atualizada e precisa, e você pode evitar o envio de e-mails para endereços inválidos ou fraudulentos. Verificação de e-mail: a ferramenta de validação de e-mail Clearout foi projetada para fornecer mais de 98% de precisão, realizando mais de 20 verificações de validação refinadas para determinar o status de cada endereço de e-mail em seus dados. Com mais de 15 milhões de endereços de e-mail verificados diariamente, o Clearout ajuda as empresas identificando clientes potenciais legítimos e removendo endereços de e-mail inválidos, como abuso, armadilhas de spam, erros de digitação, e-mails temporários e outros.