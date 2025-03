Software de inteligência de leads - Aplicativos mais populares - Turquia

AroundDeal

Plataforma global de inteligência de dados B2B Estabelecida em 2020, a AroundDeal é globalmente reconhecida como uma plataforma líder de inteligência de dados B2B na Ásia-Pacífico (APAC), na qual mais de 100.000 clientes e usuários em todo o mundo confiam. Nosso banco de dados inclui mais de 120 milhões de contatos e 30 milhões de empresas, fornecendo dados abrangentes e precisos, como e-mails e números de telefone, juntamente com dados valiosos de insights sobre empresas. AroundDeal não apenas fornece dados, mas também oferece uma plataforma inteligente. Nosso objetivo é ajudar profissionais de marketing, representantes de vendas e recrutadores a encontrar e conectar rapidamente contatos-alvo, avaliar o ambiente competitivo, obter inteligência de negócios de alto valor e oportunidades de crescimento. 1. Prospector - Encontre seu próximo cliente com melhores dados Crie rapidamente listas de clientes potenciais direcionadas com mais de 100 milhões de dados de contatos e receba alertas quando os contatos mudarem de emprego. 2. Engajamento - Automatize seu engajamento de vendas Crie sequências de vendas automatizadas e leve suas oportunidades de vendas para o próximo nível. 3. Extensão do Chrome - Encontre leads em qualquer lugar Obtenha informações direcionadas de contato e da empresa diretamente no LinkedIn, no site da empresa e no CRM (Salesforce ou HubSpot. 4. Enriquecimento - Enriqueça seus dados automaticamente Enriqueça seus registros com mais de 50 campos firmográficos no banco de dados AroundDeal, incluindo e-mail comercial, telefone, cargo, nome da empresa e muito mais. 5. Visitantes – Transforme visitantes do site em leads qualificados Descubra quais empresas estão visitando seu site e envolva-as da maneira certa, no momento certo.