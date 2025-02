Software de geração de leads - Aplicativos mais populares - Tailândia

Collective[i]

Equipes de vendas produtivas e esclarecidas trabalham de maneira mais inteligente e ganham mais. Collective[i] é uma abordagem holística para alinhar seus dados, pessoas e processos. Chamamos isso de Otimização do Relacionamento com o Cliente. Imagine tudo, desde seus dados, como sua equipe de vendas atua e as atividades realizadas, ficando mais eficiente simplesmente trabalhando utilizando as ferramentas de vendas existentes em sua pilha. Para operações de vendas e marketing, Collective[i] fornece coleta de dados limpa, abrangente e automatizada. Usando a Automação Robótica de Processos (RPA), as atividades são capturadas automaticamente das ferramentas de trabalho usadas pelas equipes de vendas (e-mail, calendário, etc.), limpas para atualizar contatos, nomes de empresas, etc. rede. Nenhum dado ou tempo valioso é perdido, aumentando exponencialmente a qualidade dos dados registrados e a produtividade organizacional em 20-30%. Collective[i] mantém a adequação contínua dos dados de CRM, corrigindo automaticamente contatos desatualizados e informações de clientes potenciais. Para gerenciamento de vendas, Collective[i] oferece transparência e inteligência orientada por IA/ML para cada oportunidade. Chega de revisões demoradas de pipeline ou surpresas no final do trimestre. Os gestores podem comprometer-se com a receita com confiança, inspecionar oportunidades importantes a qualquer momento e gerir e reter melhor talentos excepcionais com visibilidade completa do volume e da qualidade das suas atividades. Collective[i] capacita gerentes com inteligência gerada por IA/ML sobre compradores com base na vasta rede do Collective[i]. Para profissionais de vendas, o Collective[i] oferece orientação durante a jornada de cada comprador, instruções orientadas por IA/ML sobre onde e em quem concentrar o tempo, além de destacar membros de redes sociais e de trabalho que podem ajudar a acelerar as vendas e aumentar as taxas de ganho. A tecnologia da Collective[i] é transformacional e uma parte essencial da pilha de tecnologia para a organização de vendas moderna.