Software de captura de leads - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

ConvertFlow é o construtor de funil completo para comércio eletrônico. Crie, teste e personalize pop-ups, formulários, questionários, recomendações de produtos, páginas de destino e muito mais - sem necessidade de codificação ou desenvolvedores. ANTES DO CONVERTFLOW: Seu funil de conversão é uma bagunça caótica de aplicativos, plug-ins, scripts e zaps. Não é personalizado. Os relatórios são confusos. Fazer alterações leva semanas à espera dos desenvolvedores. Aumentar a receita significa pagar por mais tráfego. APÓS O CONVERTFLOW: Todas as campanhas de conversão da sua loja são organizadas em um painel. Os relatórios são claros. Executar experimentos de funil é fácil. Fazer alterações leva alguns minutos com o construtor de funil. Você aumenta o ROAS e maximiza a receita por visitante do site. Funis de crescimento de lista de lançamento: • Aumente sua lista de e-mails e SMS mais rapidamente, direcionando ofertas personalizadas para compradores novos e recorrentes • Escolha entre mais de 100 modelos de assinatura de lista • Lance pop-ups, barras adesivas, incorporações e páginas de destino • Personalize por interesse no produto, carrinho de compras e mais • Sincroniza com Klaviyo, Attentive, MailChimp, etc. Funis de teste de lançamento de produtos: • Os questionários de produtos revelam as preferências dos compradores, segmentam os compradores nos públicos certos e fazem recomendações de produtos personalizadas • Modelos de questionário para um ampla gama de setores • Exibição como pop-ups, páginas e formatos incorporáveis ​​• Recomendações condicionais de produtos usando respostas e pontuações • Sincronize respostas para Klaviyo, Attentive, MailChimp, etc. Funis de upsell de carrinho de lançamento: • Aumente o AOV com upsells de 1 clique e cruzamento de carrinho vendas • Acionadores baseados no produto recém-adicionado ao carrinho • Exibe vendas cruzadas como pop-ups, em páginas e com incorporações • Os compradores podem adicionar todos os produtos ao carrinho com um único clique • Direcione vendas cruzadas para segmentos de assinantes recorrentes Funis de lançamento de abandono do carrinho: • Evita o abandono do carrinho de compras antes que isso aconteça, fazendo ofertas para compradores que saem • Aciona no desktop quando o mouse se move para sair ou no celular quando o botão Voltar é clicado • Aciona pré- sequências de e-mail e SMS de abandono de carrinho Crie funis de landing page: • Crie páginas de destino de teste A/B que correspondam às suas campanhas publicitárias, sem esperar pelos desenvolvedores • Escolha entre dezenas de modelos de página de destino • Crie funis de vendas personalizados em várias etapas • Hospede páginas em seu próprio domínio personalizado, sincronize com páginas do Shopify ou incorpore em qualquer lugar