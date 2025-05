Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de entrega de última milha - Aplicativos mais populares

O software de entrega de última milha oferece às empresas ferramentas essenciais para gerenciar e agilizar com eficiência as entregas do armazém até a porta do cliente. Possui otimização de rotas, despacho avançado, notificações ao cliente, comprovante de entrega e análise de entrega. Esses recursos permitem que as empresas acelerem os prazos de entrega, mantendo os clientes informados sobre o status de seus pedidos. Utilizado principalmente por despachantes e motoristas, o software de entrega de última milha facilita a comunicação eficaz e garante entregas pontuais. Embora partilhe semelhanças com o software de correio, a sua principal distinção reside no seu foco exclusivo no processo de entrega, enquanto o software de correio muitas vezes abrange funções de back-office mais amplas relacionadas com a recepção e expedição. Normalmente, o software de entrega de última milha é adotado nos departamentos de cadeia de suprimentos e logística de empresas que lidam com pedidos de entrega diária. É comumente integrado a outras ferramentas de cadeia de suprimentos e logística, como software de planejamento da cadeia de suprimentos, para aumentar a eficiência operacional geral.