Construtores de páginas de destino - Aplicativos mais populares

Os construtores de páginas de destino capacitam indivíduos sem conhecimento técnico para lançar páginas da web criadas para orientar os visitantes em direção a um objetivo de conversão específico. Normalmente adaptadas para estimular os visitantes a realizar uma ação singular, como assinar um boletim informativo, optar por uma avaliação gratuita ou registrar-se em um serviço de assinatura, essas páginas facilitam o teste de protótipos por não desenvolvedores. Ao fazer isso, as organizações podem avaliar o impacto e a resposta do seu público, incluindo compradores e visitantes do site. Cruciais para as estratégias de marketing de uma organização, os construtores de páginas de destino concedem aos profissionais de marketing a capacidade de projetar, ajustar e publicar experiências web de forma autônoma, sem depender de TI ou de desenvolvedores. Esses construtores integram-se perfeitamente à infraestrutura de desenvolvimento web existente e aos sistemas de gerenciamento de conteúdo web, garantindo uma experiência web coesa. Além disso, eles podem ser harmoniosamente vinculados a soluções de análise digital para monitorar o comportamento dos visitantes nas landing pages.