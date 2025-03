hackajob

hackajob é um mercado de talentos tecnológicos que capacita organizações empresariais nos EUA, Reino Unido e Índia a contratar talentos de qualidade de forma mais eficaz. As empresas procuram candidatos com maior intenção de emprego com base em competências e preferências, enquanto os candidatos exploram ofertas de emprego em privado, aceitando ou recusando os seus pedidos de entrevista - 85% respondem no prazo de 48 horas. Com o hackajob, os principais empregadores de tecnologia reinvestem o tempo economizado em terceirização para impulsionar sua estratégia de contratação de tecnologia com marca de empregador personalizada e diversidade poderosa e insights de mercado. hackajob é composto por cinco módulos principais: Fonte: Obtenha talentos tecnológicos de alta qualidade com rapidez e escala, em nosso mercado de talentos privado. Sob demanda: contratação de contrato rápida, flexível e compatível. Marca: conteúdo tático da marca empregadora para melhorar sua atratividade para um público de tecnologia mais amplo. DE&I: uma solução integrada abrangente para ajudá-lo a atingir seus objetivos de DE&I. Insights: dados e insights exclusivos do mercado para moldar sua estratégia de recrutamento de tecnologia.