O software de gerenciamento de descrição de cargos facilita a construção, organização e armazenamento de detalhes de descrição de cargos dentro das organizações. Ele apoia o pessoal de RH e os gerentes de contratação na elaboração de descrições de cargos, oferecendo recursos como análise de texto, otimização de palavras-chave e conformidade com regulamentos. Essas ferramentas estabelecem clareza para funcionários e gestores em relação às funções e expectativas, servindo como estrutura para a realização de avaliações de desempenho. Normalmente utilizadas nos departamentos de RH, as soluções de gerenciamento de descrição de cargos podem ser integradas em plataformas de recrutamento ou usadas de forma independente. Freqüentemente, eles interagem perfeitamente com sistemas de rastreamento de candidatos (ATS), software de automação de recrutamento e sistemas principais de RH.